Una nottata decisamente intensa per i soccorritori dell’Adda Martesana, chiamati a più interventi tra abuso di alcol, malori e infortuni.

Alcol e infortuni

Doppio intervento a Cologno. Alle 22 in via Fratelli Perego soccorso in codice giallo un 44enne infortunatosi in uno scontro di gioco al centro sportivo, mentre alle 23.20 è finito in ospedale un 45enne che in via Battisti ha alzato troppo il gomito. Alla 1 a Peschiera, in via Milano, codice verde per la caduta di un 64enne. Alle 5 a Vimodrone altro infortunio, questa volta sulla SS11, occorso a un 54enne, portato in Pronto soccorso in codice verde.

Malori

All’1 a Pessano con Bornago intervento in via Primo Maggio: soccorso in codice verde un 61enne colto da malore. Due ambulanze e un’automedica in codice giallo alle 6.30 a Carugate per soccorrere un uomo di 43 anni.

