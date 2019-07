Anziana di 89 anni uccisa in casa: il corpo scoperto dal figlio. Sospettato il marito della vittima, un 93enne affetto da demenza senile.

Anziana uccisa in casa: sospettato il marito

Tragedia oggi pomeriggio, domenica, all’interno di un appartamento di un condominio di via Fratelli Di Dio, a Sesto San Giovanni, nel quartiere di Cascina Gatti. La chiamata al 112 è stata fatta poco prima delle 18.30, quando il figlio della coppia, entrando in casa per far visita ai genitori anziani, ha trovato il corpo senza vita della madre. Per lei non c’è stato nulla da fare. Aveva ferite al capo e al volto. Inutile si è dimostrato l’intervento del personale del 118.

La possibile arma del delitto

L’arma del delitto potrebbe essere il poggia piede della carrozzina, sulla quale il 93enne è costretto. I Carabinieri, intervenuti nell’abitazione, avrebbero trovato l’oggetto insanguinato ancora in possesso dell’uomo, con le mani sporche di sangue.