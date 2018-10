Stava attraversando la strada quando è stata investita da un’auto. Grande spavento per una bambina di 10 anni coinvolta in un incidente ieri in via Monza a Pioltello.

Bambina investita in via Monza

Stando ai racconti di alcuni testimoni la piccola stava attraversando la strada quando è stata colpita da un’utilitaria in transito lungo via Monza. Erano circa le 19.30 quando è avvenuto il sinistro. Un gruppo di passanti ha subito prestato soccorso alla bimba, intanto sono stati allertati i paramedici e i carabinieri.

Solo tanto spavento

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca di Cernusco e l’automedica. Per fortuna, però, la bambina era cosciente e non ha riportato gravi conseguenze. E’ stata trasportata in codice verde all’ospedale San Raffaele di Segrate. I carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda hanno raccolto le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente.

