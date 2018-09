Blitz antiabusivi: 180 chili di frutta e verdura sequestrati donati alle suore. La merce sarà ora consegnata alla Caritas per aiutare le famiglie in difficoltà.

Blitz antiabusivi della Polizia locale

L’operazione è stata condotta questa mattina, venerdì, dalla Polizia locale all’interno del mercato di Balsamo. In azione una pattuglia in borghese e due agenti in divisa, che hanno recuperato in tutto 180 chilogrammi di frutta e verdura, sottratti a venditori non autorizzati.

La verdura sequestrata andrà alla Caritas

La merce verrà ora consegnata alla Casa delle Suore vincenziane di via Dante, sempre a Cinisello Balsamo, per essere poi distribuita alle famiglie bisognose, tramite i Centri Caritas parrocchiali.