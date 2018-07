Brembate in lutto. Lunedì, ieri, è morto Giovanni Doneda, per tutti “Il Gianni”. Doneda era stato assessore ed era stato insignito del Premio San Vittore nel 1998.

Il paese piange la scomparsa di uno dei suoi cittadini più illustri. Lunedì, ieri, è morto Giovanni Doneda, per tutti in paese “Il Gianni”. L’impegno di Doneda in tutti gli aspetti pubblici del paese è stato veramente notevole, essendo stato impegnato su vari fronti, dal Comune alla parrocchia. Nel corso della sua vita, Doneda avrebbe compiuto 87 anni a settembre, era stato assessore allo Sport e agli eventi, cofondatore della Sagra di San Vittore ed era presidente onorario della Pro Loco.

Il ricordo del sindaco

Lunedì sera, in apertura del Consiglio comunale, il sindaco Mario Doneda ne ha ricordato la figura e l’impegno. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Brembate.

