Cadute e infortuni. Una nottata abbastanza tranquilla per i soccorritori dell’Adda Martesana.

Due cadute

Doppio intervento in codice verde. A mezzanotte in via Campania a Cologno per soccorrere un 45enne caduto, alle 7.30 a Pessano sulla Cerca per un uomo di 52 anni che ha perso l’equilibrio ed è finito a terra mentre andava in bici.

Due infortuni

Alle 22 ambulanza al centro di via Don Gnocchi a Cernusco per un infortunio di gioco occorso a un trentenne, soccorso in codice verde. Codice verde pure per un 26enne feritorsi sul lavoro a Brembate, in via Grignano.

