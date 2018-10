Carovana dei cento colori, sabato pomeriggio di festa a Pioltello.

Carovana dei cento colori… bagnata dalla pioggia

Nonostante la pioggia, la terza edizione della Carovana dei cento colori si è confermata un successo. Il parco Baden Powell si è animato per l’intero pomeriggio di sabato con un programma ricco di giochi. Ogni stand ha proposto gare particolari come la corsa con i sacchi, le pignatte, un percorso avventura e tanto altro ancora.

Un coro di mani colorate a dare inizio alla festa

Le due carovane, con oltre 200 bambini, sono partite dagli istituti scolastici di via Boliva e via Bizet. Si sono ritrovate alle 15 al parco Baden Powell. In apertura bambini e ragazzi hanno intonato la canzone delle “Mani colorate”. Un inno simbolico, come ha spiegato l’assessore alla Scuola Gabriella Baldaro, all’integrazione e alla convivenza pacifica.

Tante le associazioni presenti

Come abitudine sono parecchie le realtà pioltellesi che partecipano all’evento. In particolare la giornata è stata organizzata dalla Consulta Interculturale accanto alle associazioni Rel-Azioni, El Huda, Amal, il Gruppo scout Agesci Pioltello 1, l’Istituto comprensivo Mattei Di Vittorio, il comprensivo Iqbal Masih, il Centro Islamico di Milano e Lombardia, l’Auser, il Comitato Genitori Istituto Mattei di Vittorio, Pakistan Welfare Association e per il Comune il Centro di Aggregazione Giovanile e Incontri.

