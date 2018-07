Clandestino rientra illegalmente in Italia: arrestato di nuovo. Fermato in strada dai Carabinieri: nel 2013 era stato accompagnato alla frontiera.

Clandestino fa il “bis”

Nel dicembre del 2013 – dopo il primo fermo – era stato portato al porto di Bari e imbarcato su una nave diretta in Albania, il suo Paese d’origine. Ma martedì sera, una gazzella dei Carabinieri del Norm di Sesto San Giovanni si è di nuovo imbattuta in lui. Le strade dei militari e del 27enne albanese si sono incrociate a Bresso, in via Vittorio Veneto. L’uomo vagava da solo, in strada. Ed è stato affiancato dai Carabinieri, che hanno provveduto al controllo.

Il suo non era un volto nuovo…

Dal controllo al terminale è emerso che il suo non era un volto proprio “nuovo”. Ed è stato riarrestato. Processato per direttissima ieri mattina, mercoledì, in Tribunale, a Monza, sulla testa del 27enne penderà ora un nuovo ordine di espulsione. Déjà vu…