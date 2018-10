Corte abbandonata, allarme sicurezza in centro paese. Giace abbandonata ormai da anni, all’incrocio fra via Scotti e via Lombardia, a Truccazzano.

Corte abbandonata, cittadinanza preoccupata

Giace abbandonata ormai da anni, all’incrocio fra via Scotti e via Lombardia, a Truccazzano. Sarebbe dovuta diventare una zona residenziale di pregio e un luogo dove svolgere feste ed eventi organizzati dal Comune. Il fallimento dichiarato nel 2016 dalla società autrice dell’investimento ha però messo la pietra tombale dopo che, due anni prima, si erano già interrotti i lavori. Oltre al degrado, ora sembra esserci anche un allarme sicurezza.

