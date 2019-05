L’Amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda, tramite la Polizia Locale e grazie ai proventi delle sanzioni al Codice della strada, fa luce sugli attraversamenti pedonali per la mobilità dolce.

Attraversamenti illuminati a tutela della mobilità dolce

Al fine di salvaguardare gli utenti deboli della strada, ovvero chi va a piedi o in bici, in questi ultimi anni a Trezzo sull’Adda l’Amministrazione comunale ha impegnato risorse al fine di adeguare, migliorare e incrementare i livelli di sicurezza stradale, considerando le principali componenti della mobilità e andando così a perseguire una riduzione dei fattori di rischio. Tra i vari interventi, da segnalare l’illuminazione a led sulle maggiori direttrici comunali di traffico, ovvero l’asse stradale comprendente le vie Brasca, Bazzoni, Vittorio Veneto, piazza Nazionale, via Gramsci e Sala, nonché quello che unisce le vie dei Mille e Marconi.

Dieci gli interventi finora svolti

In tutto si tratta di 10 attraversamenti, di cui gli ultimi 3 realizzati nel corso del 2019 su quest’ultima direttrice, dove si è utilizzato un sistema innovativo, per cui il pedone mentre percorre la strada viene colpito dall’alto da una fonte luminosa con una inclinazione tale da renderlo maggiormente visibile e percepibile all’occhio dell’automobilista. L’attenzione del conducente è inoltre ulteriormente attratta dall’uso di segnali luminosi a intermittenza di colore giallo e dal cartello di attraversamento pedonale retro-illuminato.

Usata anche una apposita vernice anti usura

Si è infine associato l’uso di una vernice per disegnare le strisce con un grado elevato di resistenza all’usura, garantito per tre anni, e un coefficiente di luminosità maggiore rispetto a quella normalmente utilizzata, che visti i benefici, si è deciso di stendere anche su ulteriori attraversamenti maggiormente utilizzati dalla popolazione.

Il commento del neo sindaco

“La sicurezza è sempre stata una priorità assoluta della nostra Amministrazione comunale – ha dichiarato il neo sindaco Silvana Centurelli – E questi interventi lo dimostrano”.

