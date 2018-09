Tragedia ad Arcore, donna muore travolta da un treno. Il dramma si è consumato intorno alle 19.30 tra la stazione e il passaggio a livello di via Battisti.

Donna travolta da un treno

Al momento non ci sono ancora certezze circa le cause dell’incidente. Sul posto sono al lavoro di Carabinieri di Arcore e i Vigili del fuoco. Il cadavere della donna si trova disteso sul binario 2, quello su cui normalmente viaggiano i treni in direzione Milano. La donna presumibilmente è stata investita dal treno all’altezza del passaggio a livello, quindi è stata trascinata per circa 20 metri verso la stazione. La circolazione è bloccata in entrambe le direzioni. Al momento non è ancora stato possibile identificare il cadavere.