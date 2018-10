Fugge dai carabinieri e si schianta con l’auto rubata, arrestato. E’ successo nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 ottobre a Cologno.

Fugge con l’auto rubata

Attorno alle 2 i carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno intimato l’alt a una Fiat Panda che viaggiava su viale Lombardia. Ma il conducente, un 28enne rumeno senza fissa dimora, anziché fermarsi ha pigiato l’acceleratore ed è fuggito. Ne è nato un inseguimento. I militari sono stati supportati dai colleghi del Commissariato di Sesto e da quelli del Norm.

Lo schianto

Braccato dai carabinieri il fuggitivo è andato a schiantarsi contro un marciapiede in via Pisa. Non contento ha provato a scappare a piedi, nascondendosi in un terreno pieno di vegetazione. E’ stato però circondato e fermato. Dagli accertamenti è emerso che la Panda era stata rubata a Cologno il 25 settembre. L’uomo è stato arrestato per ricettazione.

