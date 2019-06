Guida in stato di ebbrezza nel mirino dei carabinieri, quattro denunciati. Particolare attenzione da parte degli uomini dell’Arma di Varedo che hanno proceduto a sottoporre gli automobilisti al test. Un problema che si concentra in modo particolare nel fine settimana.

Guida in stato di ebbrezza, quattro denunciati

L’ultima operazione, nella zona di via Terni, ha visto impegnati una decina di uomini e quattro mezzi. Sono in tutto quaranta i veicoli fermati, 31 le persone sottoposte al controllo. Quattro i denunciati, avendo il tasso alcolemico oltre il limite consentito. Risiedono a Meda, Seregno, Seveso e Sesto San Giovanni. Per tutti è stata avviata la procedura per il ritiro della patente.

Un 37enne di Sesto fermato con un tasso cinque volte oltre il limite

Tra gli uomini sottoposti al test, un 37enne di Sesto San Giovanni ha fatto registrare un tasso particolarmente elevato, ben cinque volte più alto del limite consentito. Non sarà comunque l’unica operazione con i controlli mirati alla guida in stato di ebbrezza. A breve saranno predisposti altri servizi per contrastare il fenomeno nella speranza di ridurre anche il rischio di incidenti.