Incendio distrugge appartamento: evacuato palazzo di cinque piani. Mobilitazione di Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri e 118. Residenti tutti in strada.

Appartamento distrutto da un incendio

Paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato, per l’incendio scoppiato poco dopo le 14 all’interno di un appartamento al terzo piano di via Boccaccio 486, a Sesto San Giovanni, nel quartiere di Restellone. L’appartamento è di proprietà di una famiglia italiana, con tre figli. All’interno dell’immobile pare che ci fosse una figlia, che dopo lo scoppio dell’incendio ha allertato i genitori al momento fuori casa. Poi la chiamata al 115. Il rogo pare che sia partito per il cortocircuito di un quadro elettrico.

Condominio evacuato dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare i residenti del condominio. Il fumo, infatti, nero e denso, aveva invaso l’intero stabile. Sul posto anche un’ambulanza della Sos. Ma non ci sarebbero fortunatamente feriti, ma solo alcuni lievi intossicati.

Appartamento inagibile

L’appartamento interessato dalle fiamme sarebbe inagibile. Allertato anche il Comune, nella persona del sindaco Roberto Di Stefano.