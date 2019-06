Aggiornamento. Incidente a Treviglio, in via Aldo Moro. Un’auto ed una moto si sono scontrate sotto il ponte della Tav. Il motociclista non ce l’ha fatta.

Incidente a Treviglio

Intorno alle 13 si è verificato un incidente in via Aldo Moro, precisamente sotto il ponte della Tav. Un’automobile “Dacia Sandero” guidata da un C.M., che proprio oggi compie 24 anni, di Bresso (MI) ed una moto “Yamaha” guidata da Francesco Lera, un 59enne di Rivolta si sono scontrate frontalmente. Purtroppo è deceduto in ospedale.

TORNA ALLA HOME