Nei commenti su Facebook aveva utilizzato un linguaggio non appropriato nei confronti della Polizia Locale di Pioltello. Il leone da tastiera è stato denunciato.

Leone da tastiera denunciato

Il diritto di critica è sacrosanto, ma con le dovute maniere. Quello che non ha fatto un internauta che, in commento a un post su Facebook, ha insultato gli agenti della Polizia Locale di Pioltello. Le sue parole, però, non sono passate inosservate, ma sono arrivate sul tavolo degli agenti che hanno proceduto con la denuncia per diffamazione mezzo stampa.

Profilo hackerato

Informato della decisione da parte della Locale di procedere con la denuncia, il diretto interessato avrebbe cercato di difendersi. Di fronte alla notifica degli agenti, infatti, il leone da tastiera si sarebbe difeso asserendo di non aver mai scritto quel post e di essere vittima di un hackeraggio di profilo. Una scusa che non è stata bevuta dalla Locale che ha proceduto con la querela.

