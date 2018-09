Nottata abbastanza tranquilla per i soccorritori: un malore e una caduta.

Malore e caduta

Quella appena trascorsa è stata una nottata abbastanza tranquilla per i soccorritori dell’area Martesana e Adda. Ieri sera, poco dopo le 22, un’ambulanza dei Vos si è recata al centro sportivo di Gorgonzola in via Toscana per la caduta di un 38enne, trasportato poi in codice verde all’ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo. Intorno all’1.20, poi, la Croce Bianca di Cassina de’ Pecchi è intervenuta a Cernusco sul Naviglio in piazza Maestri del lavoro per una persona che si è sentita male.

