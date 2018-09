Una domenica di speranza. I valori del giovane 13enne calciatore della Tritium sono stabili. I medici che lo stanno seguendo non hanno ancora sciolto la prognosi riservata e il ragazzo rimane sotto effetto di sedativi.

Malore in campo a 13 anni

Ancora preghiere e speranza per il giovane calciatore della Tritium che ha accusato un malore sul campo da gioco mentre si trovava in ritiro con la squadra nella Bergamasca. L’adolescente è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove da due giorni è in prognosi riservata. La paura dei primi momenti non si è ancora sopita, anche se i valori del giovane restano stabili. Dall’ufficio comunicazione del papa Giovanni XXIII hanno fatto sapere che non ci saranno ulteriori bollettini medici in giornate e solo domani si potrà sapere di più sulla partita che il 13enne sta giocando nel letto di ospedale.

