Tre interventi rilevanti nella notte per i soccorsi dell’Adda-Martesana. Due malori e una intossicazione etilica a Segrate. Quest’ultimo caso ha visto coinvolta una ragazza di 19 anni.

Intossicazione etilica a Segrate sulla circonvallazione dell’Idroscalo

Poco prima delle 4.30 una ragazza di 19 anni si è sentita male lungo la circonvallazione dell’Idroscalo. Aveva ingerito troppo alcol. E’ stata porta in codice giallo, qualche minuto prima delle 6, all’ospedale di San Donato Milanese.

I malori

Il primo è avvenuto alle 20.21 lungo la cassanese. Quando un uomo di 37 anni si è sentito male. E’ intervenuta un’ambulanza che ha soccorso la vittima e l’ha portata in codice giallo al San Raffaele alle 20.50. Il secondo episodio, invece, si è verificato alle 6.23 e ha coinvolto un ragazzo di 27 anni. I soccorsi, anche in questo caso lo hanno portato, in codice giallo, al San Raffaele.

Clicca qui per tornare alla home page e leggere le altre notizie del giorno.