Maltempo Bassa, a Pontirolo, Fara e Canonica si tengono d’occhio Adda e Brembo, Protezione civile e sommozzatori in allerta.

Maltempo Bassa: fiumi sorvegliati speciali

A Fara la passerella sul canale del Linificio è stata chiusa già domenica in via precauzionale, infatti un albero si è incastrato sotto il ponte sull’Adda. Il livello dell’acqua è costantemente monitorato da Protezione civile e sommozzatori, così anche a Canonica, ma per ora la situazione è sotto controllo. Il Brembo invece, al confine tra Pontirolo e Canonica, nel pomeriggio è esondato, ma fortunatamente in quella zona non ci sono case.

Alberi sradicati, tetti danneggiati, blackout

La bomba d’acqua ha inondato le strade e le forti raffiche di vento hanno sradicato diversi alberi nei giardini e soprattutto lungo le strade, alcune rimaste bloccate a lungo, come via Bergamo tra Pontirolo e Canonica. Disagi per gli automobilisti, costretti ad attendere in coda o a deviazioni nelle vie secondarie. Un pino è crollato addosso alla ex chiesa di Sant’Anna a Canonica, mentre altri due in un giardino di via Treviglio a Fara sono schiantati al suolo. Un abete ha invece bloccato la Provinciale 184 bis e sono dovuti intervenire i pompieri. A Pontirolo a subire danni è stato anche il tetto di una villetta in via Isonzo, e sono intervenuti anche qui i Vigli del Fuoco. In tutti e tre i paesi ci sono stati blackout, con corrente elettrica a singhiozzo. In particolare manca ancora a Fara in via Treviglio, verso Badalasco, mentre tutta Canonica è rimasta al buio per ore e la situazione non è ancora tornata del tutto alla normalità, al punto che il Consiglio comunale in programma per le 21 è stato sospeso.

