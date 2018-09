Muore di overdose a soli 25 anni. Ennesima vittima nel “bosco della droga” di Rogoredo, in periferia di Milano.

Muore di overdose a 25 anni

Oggi pomeriggio, lunedì 10 settembre, attorno alle 14 ambulanza e automedica sono intervenute in via Orwell, a Milano, in quello che oramai è noto ai più come il “bosco della droga”. I sanitari hanno soccorso un venticinquenne in codice rosso, trasportandolo d’urgenza al Policlinico di Milano. Purtroppo per lui, però, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto in ospedale.

Luogo tristemente noto

Da tempo le Forze dell’ordine cercano di combattere lo spaccio e il consumo di stupefacenti a Rogoredo. Negli ultimi mesi sono stati già tre i blitz di Polizia Locale e carabinieri. Ai primi di agosto un quarantenne è deceduto per overdose di eroina.

