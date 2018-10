Tre malori nel giro di poche ore, fortunatamente non grave. Nottata intensa per i soccorritori dell’Adda Martesana.

Nottata di malori

Alle 22.15 a Brugherio, in via Manin, soccorsa una 18enne che è stata portata in ospedale in codice verde. Più tardi, a mezzanotte e mezza, doppio intervento: a Peschiera Borromeo codice verde per un 55enne in via Spinelli, a Pozzo d’Adda giallo per una ragazza di 27 anni in via Taviani, che per fortuna non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Negli stessi minuti intervento a Sesto in via Lacerra per una caduta. Una cinquantenne è stata portata in codice verde in ospedale.

