Petizione a San Maurizio, frazione di Cologno Monzese. A promuoverla è stato Alessandro Del Corno, consigliere comunale del Pd.

Al cimitero di via Toti infatti, sono terminati i posti e i defunti vengono portati in via Longarone. Ma in 400 residenti della frazione hanno detto “no”, chiedendo di ampliare il loro campo santo.

