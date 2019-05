Dalle Marche è finito sopra un’aiuola a Grezzago. E’ stato rinvenuto nei giorni scorsi in via Roma dalla Locale un veicolo rubato a Senigallia.

Veicolo rubato rinvenuto dalla Locale a Grezzago

Nei giorni scorsi parcheggiato sopra un’aiuola in via Roma gli agenti della Polizia Locale di pattuglia hanno rinvenuto un mezzo risultato poi rubato. Si tratta di autocarro della Fiat il cui furto era stato denunciato presso il Commissariato di Senigallia. «A quanto pare dai primi accertamenti risulta che sia stato usato per fuggire da un colpo in appartamento», ha dichiarato il comandante della Polizia Locale Gabriele Garberoglio.

