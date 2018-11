Scivola nel Naviglio e rischia di annegare: salvata dai carabinieri e da una guardia giurata. Lo racconta il nostro portale giornaledeinavigli.it.

Scivola nel Naviglio e rischia di annegare: salvata dai carabinieri

Era scivolata dal ponte Gobbo, poco lucida perché sotto l’effetto di qualche bicchiere di troppo. Un tuffo nel Naviglio gelato, poco dopo la mezzanotte, in via Vittorio Veneto. Alcuni ragazzi che passavano di lì hanno urlato aiuto e in quel momento una pattuglia della vigilanza privata che stava girando sul territorio si è accorta del movimento.

L’intervento delle Guardie giurate e dei Carabinieri

I due vigilantes a bordo della vettura si sono fermati, uno si è tuffato subito in acqua e ha provato ad afferrare la ragazza che veniva trascinata via dalla corrente. Sono giunti anche i carabinieri di Trezzano sul Naviglio: un militare si è gettato nel Naviglio ed è riuscito a prendere per il braccio la giovane, una 28enne di origini russe, aiutato dalla collega che lo seguiva dal bordo del corso d’acqua.



I sanitari subito sul posto

Insieme, hanno portato in salvo la ragazza che, per fortuna, ha riportato solo un principio di assideramento. Controllati sul posto anche il carabiniere e la guardia giurata che si sono tuffati in acqua. La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo e anche la guardia giurata (un codice verde) per controlli. Nessuno si trova in gravi condizioni.

