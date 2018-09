E’ in arrivo la sospensione delle ricerche per Carlo Rodrigo Fattiboni, il 76enne brugherese disperso dal 3 settembre in Abruzzo, dove si trovava in vacanza.

Carlo Rodrigo Fattiboni

La Prefettura di Pescara ha comunicato infatti nelle scorse ore che i prossimi saranno gli ultimi tentativi da parte di carabinieri, Vigili del fuoco e Soccorso alpino, secondo quanto ha riferito la figlia Francesca. In seguito resteranno solo i volontari, a meno che non ci si imbatta in un elemento di svolta.

Il rientro della famiglia

Nelle prossime ore farà rientro a Brugherio anche la moglie, rimasta sino a ora nella località del parco della Maiella dove stava trascorrendo la vacanza con il consorte.

Leggi anche

Pensionato disperso durante l’escursione

Nella Gazzetta della Martesana

Altri dettagli nell’edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e nell’edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 22 settembre 2018.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO.