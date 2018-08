Spara ai piccioni: identificato dai carabinieri. I residenti hanno chiamato il 112 spaventati, ma era un fucile a pallini.

Spara ai piccioni: arrivano i carabinieri

Il fatto è avvenuto ieri, giovedì, nel pomeriggio a Vimodrone, nei pressi della scuola materna di via Petrarca. Gli abitanti della zona hanno sentito i botti e hanno chiesto aiuto, temendo per la propria incolumità. I militari sono subito arrivati sul posto e hanno identificato e rimproverato il “cecchino”, una persona che, come hanno verificato, mirava ai piccioni.

