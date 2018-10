Tre interventi per cadute e malori. Una nottata tutto sommato tranquilla per i soccorritori dell’Adda Martesana.

Interventi per cadute e malori

Alle 22 in via Toscana a Carugate sirene in azione per un malore occorso a una 58enne. Un uomo di 55 anni è stato invece soccorso per lo stesso motivo a Peschiera Borromeo, in via Liguria, alle 3.45. Per entrambi l’intervento si è risolto con il trasporto in ospedale in codice verde. Codice giallo per la caduta verificatasi pochi minuti prima delle 7 in via Pascoli a Cologno Monzese. Coinvolto un bambino di cinque anni.

