Ubriaco al volante, si schianta in Valassina

Incidente lungo la statale 36, allo svincolo di immissione nei pressi del Mediaworld, in direzione Milano. A finire fuori strada schiantandosi sulle barriere, un 46enne di Segrate, M. M. che era completamente ubriaco.

L’uomo ha fatto tutto da solo; il furgoncino ha fatto una carambola durante la manovra di immissione e poi si fermato sbattendo sul new jersey. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia stradale di Seregno che hanno fatto non poca fatica a tranquillizzare l’autista, che a causa del troppo alcol in corpo, è andato letteralmente in escandescenza.

