Ubriaco alle 8 di mattina, 21enne soccorso dall’ambulanza. E’ accaduto in vial Liguria a Cologno, dove è arrivata la Croce Rossa di Brugherio.

Un 21enne non si è sentito bene dopo aver bevuto troppo. Alle 8 di mattina infatti era ubriaco e chi era con lui si è preoccupato tanto da chiedere aiuto al 118. In viale Liguria è così intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Brugherio. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Dopo aver riposato la sbronza gli sarà passata, senza che debbano intervenire i medici.