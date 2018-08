Un sub morto a Nesso, dramma sul Lago di Como.

Un sub morto, tragedia questa mattina

Un sub morto e uno grave. Tragedia questa mattina a Nesso, nelle acque del Lago di Como. Intervento di soccorso alle 10.41, in Codice rosso. Sul posto, l’elisoccorso di Como e un’ambulanza della Sos di Canzo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per un uomo di 47 anni. A quanto risulta l’allarme è stato dato dalle persone a bordo di un gommone di passaggio, che sono state le prime a prestare soccorso ai due sub e hanno prontamente segnalato l’accaduto al 112, il numero unico di Emergenza urgenza. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri di Pognana Lario e i Vigili del fuoco.

Un altro è in gravi condizioni

Oltre alla vittima, risulta in gravi condizioni l’altro sub, anche lui 47enne, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano per essere sottoposto a trattamento iperbarico. Toccherà ai militari dell’Arma, intervenuti sul posto, capire perché i due sommozzatori hanno incontrato delle difficoltà; sono riusciti a risalire in superficie ma hanno perso conoscenza e uno dei due purtroppo non ce l’ha fatta.

