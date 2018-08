Violentata a 16 anni nel parco da un marocchino ubriaco. E’ accaduto a Rho. La giovane è stata abbandonata nel parco dopo la violenza e derubata anche del cellulare. Il marocchino è stato arrestato.

Violentata a 16 anni nel parco da un marocchino ubriaco

Una ragazzina di soli 16 anni è stata violentata e derubata in pieno giorno, lunedì mattina, in un parco pubblico di Rho. Ad abusare della giovane italiana e residente in città è stato un marocchino ubriaco che è stato arrestato.

La vicenda riportata quest’oggi dalla nostra testata Settegiorni.it ovviamente ha scosso l’interno centro cittadino alle porte di Milano. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i due si conoscessero. Si sarebbero incontrati in un parco pubblico in centro e lì, secondo il racconto fornito dalla ragazza ai Carabinieri, è avvenuta la violenza. La 16enne è stata poi abbandonata nel parco e derubata anche del cellulare.

Leggi l’intera vicenda su Settegiorni.it

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI