Milano Fashion Week dal 19 al 25 febbraio, 60 sfilate dedicate solo alla moda donna

Sei giorni per conoscere le tendenze e lo stile: dal 19 al 25 febbraio torna la Milano Fashion Week. La settimana dedicata alla Moda Donna Autunno/Inverno 2019 offre un ricco calendario: 60 sfilate, 81 presentazioni, 33 eventi, per un totale di 173 collezioni.

E non si tratterà solo di abbigliamento

Non ci saranno infatti soltanto le tradizionali sfilate per addetti ai lavori, ma la settimana milanese proporrà eventi che permetteranno un percorso, già iniziato da qualche anno, di apertura verso il grande pubblico e di confronto con gli studenti che si avvicinano anche dal punto di vista formativo o professionale al mondo del fashion. Non solo abiti, dunque, ma anche incontri per conoscere la filiera italiana del tessile, le aziende manifatturiere che fanno grande il Made in Italy, i nuovi risultati e i nuovi talenti della creatività italiana, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani e all’internazionalità.

“Welcome to Milano”, il film tra moda e turismo

La CNMI – Camera Nazionale della Moda Italiana presenterà “Welcome to Milano”, un film realizzato da The Blink Fish, che rappresenta un esempio ideale del possibile sodalizio tra settore della moda e turismo: un gruppo di modelle, insieme a una guida turistica, farà scoprire in una veste inedita i principali luoghi della città.

Le location

Altro elemento di connessione tra la moda e il territorio sarà l’utilizzo di spazi inusuali quali location di Milano Moda Donna, fatto reso possibile grazie a un protocollo d’intesa con il Comune di Milano: diventano quindi scenari d’eccellenza per gli eventi luoghi come la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale e lo Spazio Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci; e, in collaborazione con la Camera di Commercio, Palazzo Giureconsulti ospiterà uno spazio polifunzionale per presentazioni e sfilate. In particolare, la sala Cavallerizze ospiterà il Fashion Hub Market dove presenteranno le loro collezioni pret-a-porter e accessori 12 brand emergenti, tra i più interessanti a livello internazionale, e sempre qui si terranno alcuni incontri speciali, tra i quali un workshop dedicato agli studenti delle scuole di moda e venerdì 22 febbraio alle ore 18 la presentazione del libro di Maria Luisa Frisa “Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001”.

Il sito web per visionare in real time video e foto delle sfilate

La Fashion Week potrà essere seguita in diretta live su www.cameramoda.it e sulla app di CNMI saranno disponibili video, fotogallery delle collezioni e streaming delle sfilate. Inoltre, video e contenuti saranno trasmessi costantemente sul maxischermo di piazza San Babila.

