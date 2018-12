Saldi invernali: in Brianza al via il 5 gennaio. Ecco le principali regole di trasparenza e di correttezza pensate per la tutela della concorrenza e del cliente.

Saldi invernali: ecco quando iniziano in Lombardia

Archiviate le feste di Natale adesso è tempo di saldi. In Lombardia inizieranno il 5 gennaio e termineranno il 5 marzo: come sempre i negozi potranno avviare la campagna dei saldi invernali, mettendo in vendita la loro merce a prezzi scontati, permettendo ai clienti di fare affari.

Le altre date

Ecco il calendario regione per regione:

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo saldi

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo

Trentino-Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 febbraio

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo

Le regole dei saldi

In questi due mesi di saldi ci sono anche alcuni principi base da seguire, pensati per la tutela della concorrenza e del cliente.

Tra questi ricordiamo: