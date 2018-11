E’ bufera sul candidato alla segreteria Pd Dario Corallo, che ieri, sabato 17 novembre, durante il suo discorso all’assemblea, se l’è presa con il virologo segratese Roberto Burioni.

Il trentenne Corallo ha imputato il suo partito una serie di errori. Tra i quali l’aver “elevato a scienza vera e assoluta quelle che sono posizioni squisitamente politiche, di solito di destra”, mortificando “come un Burioni qualsiasi chi si diverte a bulleggiare il 99% delle persone meno preparate che esprimono semplicemente un dubbio”.

“Un Burioni qualsiasi non me l’ha detto neppure la più inferocita delle mie ex”, ha twittato con ironia il virologo.

“Un Burioni qualsiasi” non me l’ha detto neanche la più inferocita delle mie ex. pic.twitter.com/mq4UjT9xdD

— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 17 novembre 2018