Il taglio degli alberi di viale Lombardia per far posto alla ciclabile dà il la alla campagna elettorale del Partito democratico in vista delle elezioni comunali in programma a maggio 2020 a Cologno Monzese.

I Dem vogliono riprendersi la guida di una città che la sinistra ha governato per settant’anni “e che oggi è guidata da una coalizione di centrodestra che ormai si regge in Consiglio su di un solo voto di scarto rispetto la minoranza”, ha ricordato Giovanni Cocciro giovedì 13 giugno 2019 nella sede del Pd, sita in viale Lombardia, nel quartiere di Cologno Nord. Una zona un tempo industriale oggi in larga parte riqualificata con edifici di tipo residenziale proprio dai precedenti governi di centrosinistra. E il la all’avvio di una campagna elettorale, che si prevede intensa e combattuta, è stato lanciato non a caso da via Lombardia, finito al centro delle cronache cittadine per il taglio di oltre 150 alberi per far posto alla ciclopedonale.

