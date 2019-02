Riapre la sede di Fratelli d’Italia in via Romagna a Cologno Monzese. Sarà un riferimento sia per il circolo locale, sia per quello di Sesto San Giovanni.

Fratelli d’Italia

La cerimonia è avvenuta sabato 16 febbraio alle 17.30. La novità è che la sede sarà anche una casa per la sezione locale di Gioventù nazionale: “E’ importante per noi avere un luogo in cui ritrovarci, fare formazione e preparare figure che un domani dovranno assumere incarichi di responsabilità”, ha detto il portavoce Marco Alfonzo.

Sguardo alle europee, ma non solo

“La sede è un modo per stare in mezzo alla gente – ha spiegato lo storico membro di Fratelli d’Italia Romano La Russa – Cosa indispensabile non solo per le elezioni europee del 26 maggio, ma anche per confermare il prossimo anno la vittoria del centrodestra a Cologno”.

“Un punto di vista diverso”

“Da qui vogliamo portare un punto di vista diverso rispetto alle altre forze di centrodestra – ha spiegato il parlamentare europeo Stefano Maullu – Noi abbiamo una nostra idea sull’Europa, sul Mediterraneo, sulla sicurezza e sull’immigrazione che vogliamo portare avanti. Il risultato delle elezioni in Abruzzo ci conforta e ci deve essere di stimolo”.

Un saluto dal sindaco

Alla festa ha partecipato anche il sindaco di Cologno Angelo Rocchi, leghista a capo di un’alleanza proprio con Fratelli d’Italia: “E’ stato un partito sempre leale, che ha portato alla mia squadra persone valide – ha detto – Faccio riferimento a Gianfranca Tesauro (vicesindaca e portavoce colognese di Fdi, che ha anche fatto gli onori di casa, insieme al portavoce della sezione di Sesto Michele Russo ndr), all’assessora Chiara Cariglia e poi agli altri come Domenico Seidita (consigliere, ndr) e Franco Riceputi (colonna storica della sezione colognese, ndr)”. Presente anche l’assessore al Territorio di Sesto San Giovanni, Antonio Lamiranda.

“E’ un’altra epoca”

“Non ho fatto a tempo a vedere le prime due Guerre puniche, ma ricordo bene la terza – ha commentato con una battuta l’onorevole Ignazio La Russa, anch’egli intervenuto nell’occasione – Posso dire però che ora siamo in un’altra epoca. Sino a pochi anni fa per noi in città come Sesto e Cologno era difficile anche solo esserci. Oggi invece ci siamo e possiamo andare avanti a fare bene”.

