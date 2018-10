Cassano e Cernusco in festa per Susanna Dossi. L’atleta della Pro Sesto Atletica Cernusco si è infatti laureata campionessa italiana sui 2000 metri Cadetti

Susanna Dossi campionessa d’Italia

La cassanese ha vinto il Criterium Nazionale Cadetti per la Lombardia e per l’Atletica Cernusco. Ha stabilito il suo record e il 17esime tempo di sempre davanti anche a Gabriella Dorio, medaglia olimpica dei 1500. Una soddisfazione enorme per la ragazza, per la società e per il suo allenatore Vincenzo Leggieri.

Un nuovo titolo italiano

Cassanese, ma cresciuta al campo Scirea, dove ha trovato una seconda famiglia, ha regalato un nuovo oro nella manifestazione più importante della categoria dopo quello conquistato da Sofia Bonicalza nel 2013 nei 300.

